НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных

В январе 1932 года в Москве началось строительство метрополитена. На тот момент Метрострой располагал следующей «техникой»: восемь лошадей, одна грузовая и две легковые машины. Все изменилось после того, как Совнарком СССР 25 мая 1932 года принял постановление: «Считать Метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее лесоматериалами, металлом, цементом, средствами транспорта и т. п. как первоочередной важности ударной стройки всесоюзного значения». Строительство первой очереди метрополитена из 13 станций было завершено уже к 1 мая 1935 года. Грандиозная стройка дала мощный толчок к развитию различных отраслей промышленности Советского Союза. Так, до 1935 года тоннели для подвижного состава строились несколькими различными способами, и самым эффективным оказалась щитовая проходка. Однако в СССР в то время щиты не выпускались, всего один был закуплен в Англии. Когда иностранную землеройную машину доставили в Москву, нарком тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе созвал техническое совещание и задал единственный вопрос – возможно ли производство подобных проходческих щитов в Советском Союзе? После детального изучения инженеры дали утвердительный ответ. Серийное производство щитов было налажено на заводах «Электросила» в Ленинграде и на НКМЗ в Краматорске.