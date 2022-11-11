Напомним, что в Ростовской области разыскивают мужчину, подозреваемого в пяти эпизодах изнасилования. Все пять эпизодов происходили в Лиховском районе города Каменск-Шахтинский. Жертвы маньяка обратили внимание на отсутствие нижнего белья у мужчины, а также на то, что его руки сильно пахли копченой рыбой.
«Запах копченой рыбы никакой зацепки не даст. На него не стоит обращать внимания. Это лишь признак того, что человек любит копченую рыбу», - отмечает Амурхан Яндиев.
А вот факт того, что у мужчины отсутствует нижнее белье, говорит о его тщательном планировании преступлений.
«Я думаю, что это местный житель. Он живет в Каменск-Шахтинске», - делится мнением следователь.
Чтобы не попасть в жертвы маньяка, эксперт советует девушкам не ходить в одиночку. Тем более, в темное время суток.
«Желательно избегать безлюдных мест. Маньяки всегда осторожничают. Для нападений они ищут тихие места — кусты, закоулки, а в открытых пространствах, где много людей, действовать не могут», - констатирует Амурхан Яндиев.