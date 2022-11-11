Напомним, что в Ростовской области разыскивают мужчину, подозреваемого в пяти эпизодах изнасилования. Все пять эпизодов происходили в Лиховском районе города Каменск-Шахтинский. Жертвы маньяка обратили внимание на отсутствие нижнего белья у мужчины, а также на то, что его руки сильно пахли копченой рыбой.