Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области

Попугаи несколько месяцев назад стали достопримечательностью Порт-Катона и объектом пристального внимания всей Ростовской области. Их несколько раз пытались поймать местные жители, заводчики и даже специалисты из Росприроднадзора — все тщетно.
«Попугаи еще живы, питаются непойми чем», — рассказала Диана.
Ранее местные жители беспокоились о том, как южные птицы перенесут холода и что будут есть, когда фрукты на деревьях закончатся.
Напомним, RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области не нашлось человека, который бы спас попугаев.