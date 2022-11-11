Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области

Попугаи несколько месяцев назад стали достопримечательностью Порт-Катона и объектом пристального внимания всей Ростовской области. Их несколько раз пытались поймать местные жители, заводчики и даже специалисты из Росприроднадзора — все тщетно.

«Попугаи еще живы, питаются непойми чем», — рассказала Диана.