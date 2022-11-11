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Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области

Сегодня, 12:37
Фото: RostovGazeta
Два голубых ара, которые поселились в поселке Порт-Катон в Ростовской области, пытаются выжить в холода и питаются чем попало, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Диана.

Попугаи несколько месяцев назад стали достопримечательностью Порт-Катона и объектом пристального внимания всей Ростовской области. Их несколько раз пытались поймать местные жители, заводчики и даже специалисты из Росприроднадзора — все тщетно.
«Попугаи еще живы, питаются непойми чем», — рассказала Диана.

 

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Ранее местные жители беспокоились о том, как южные птицы перенесут холода и что будут есть, когда фрукты на деревьях закончатся.

Напомним, RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области не нашлось человека, который бы спас попугаев.

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#Анна Ивченко#Домашние животные#Эксклюзив#Ростовская область#Животные
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