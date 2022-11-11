Спикер добавляет, что методы поиска жертв у извращенцев могут быть самые разнообразные. Тем более сейчас, с широкими возможностями социальных сетей, стандартный поиск по паркам и закоулкам, уходит на второстепенный план. На смену пришло более простое и не оставляющее следов знакомство в интернете. В ходе переписки в соцсетях преступник входит в доверие к ребенку, и заманивает его на встречу.