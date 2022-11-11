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Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал о методах похищения детей в Батайске

Вчера, 20:47
Фото: unsplash.com
Мужчина держит ребенка за руку
Методы у преступников, похищающих детей, самые разнообразные. Чтобы избежать беды, родители должны строго контролировать все коммуникации ребенка, и особенно уделять внимание сомнительным знакомствам в соцсетях, сообщил RostovGazeta бывший следователь, который поймал Чикатило, Амурхан Яндиев.

Напомним, что в Ростовской области появилась информация о попытках похищения несовершеннолетних. Возле жилого комплекса в Батайске мужчина пытался 8 ноября увести школьника. Подобная ситуация повторилась через день, в ДНТ «Труд».

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«В советские годы мы занимались делом об убийстве секретаря суда в Батайске. Это была молодая девушка. И пока шло расследование, мы поражались огромному числу  извращенцев, которых встречали в Батайске», - отмечает Амурхан Яндиев.

По его словам, местных извращенцев отличала особая наглость и бесстыдство. Следователь вспоминает, как одного мужчину довелось обнаружить прогуливающимся по парку. И хотя он ничем себя не выдавал, оказалось, он подмечал юных девушек на лавочке, а потом выскакивал к ним, демонстрируя свое достоинство.

Фото: unsplash.com

«Также, за подобное, мы посадили и одного главного инженера бывшего совхоза. Он специально приезжал из Кагальника в Батайск к училищу железнодорожников. Выискивал в расположенной возле училища роще молодых девушек. Интеллигентный такой мужчина был, хорошо одетый», - рассказывает следователь.

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Спикер добавляет, что методы поиска жертв у извращенцев могут быть самые разнообразные. Тем более сейчас, с широкими возможностями социальных сетей, стандартный поиск по паркам и закоулкам, уходит на второстепенный план. На смену пришло более простое и не оставляющее следов знакомство в интернете. В ходе переписки в соцсетях преступник входит в доверие к ребенку, и заманивает его на встречу.

«Но изменились только технологии. А сам метод вхождения в доверие — отнюдь не новый. В 80-е годы был в Невинномысске маньяк-убийца Сливко. Он, будучи учителем, для своих целей создал туристический клуб, куда завлекал понравившихся ему детей», - вспоминает случай из жизни Амурхан Яндиев.

Фото: unsplash.com

Следователь поясняет, что пообщаться с маньяком-убийцей Сливко ему довелось в Новочеркасском суде, накануне расстрела преступника.

«Я его дело не вел. Занимался тогда поиском Чикатило, и изучал поведенческую психологию маньяков. Сливко мне заявил, что поймать Чикатило будет нелегко, поскольку он явно больной на голову. При этом и себя он не считал здоровым. Однако внешне и в общении это никак не проявлялось», - говорит следователь.

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По его словам, возможность общения с детьми через социальные сети — это бич и главная опасность нашего времени. Ведь дети легко поддаются убеждениям, а преступники используют совершенно разные техники общения. 

«Поэтому сейчас родители должны железно контролировать своих детей. Обязательно следить за их общением в интернете. И, конечно же, постоянно проводить воспитательные беседы о том, как ребенок должен вести себя на улице с посторонними людьми», - резюмирует Амурхан Яндиев.

 

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