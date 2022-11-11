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Ростовчанам разрешили требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI
Жители РФ и Ростовской области смогут требовать компенсацию за громки лай соседских собак, решение принял Первый кассационный суд.

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка, одна из которых держала на своем участке двух собак, алабая и беспородную. Ее соседка пожаловалась, что собаки лают днем и ночью, что подтвердили другие соседи и видеозаписи. Из-за постоянного шума младший сын пожаловавшейся женщины стал раздражительным и плаксивым, а старшему пришлось переехать к бабушке, чтобы нормально учиться.

Кроме того, бессонница, головные боли и повышенное давление появились и у самой женщины.

 

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Соседка обратилась в суд с просьбой запретить содержать собак и выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей, но ей отказали.

Кассационный суд согласился с тем, что закон не запрещает держать собак на земельных участках, но постановил выплатить компенсацию за шум. Дело отправили на пересмотр, в ходе которого определят и сумму компенсации.

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Кроме того, жители Ростовской области смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноября.



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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда
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