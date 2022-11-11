Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка, одна из которых держала на своем участке двух собак, алабая и беспородную. Ее соседка пожаловалась, что собаки лают днем и ночью, что подтвердили другие соседи и видеозаписи. Из-за постоянного шума младший сын пожаловавшейся женщины стал раздражительным и плаксивым, а старшему пришлось переехать к бабушке, чтобы нормально учиться.
Кроме того, бессонница, головные боли и повышенное давление появились и у самой женщины.
Соседка обратилась в суд с просьбой запретить содержать собак и выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей, но ей отказали.
Кассационный суд согласился с тем, что закон не запрещает держать собак на земельных участках, но постановил выплатить компенсацию за шум. Дело отправили на пересмотр, в ходе которого определят и сумму компенсации.
Кроме того, жители Ростовской области смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноября.