Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка, одна из которых держала на своем участке двух собак, алабая и беспородную. Ее соседка пожаловалась, что собаки лают днем и ночью, что подтвердили другие соседи и видеозаписи. Из-за постоянного шума младший сын пожаловавшейся женщины стал раздражительным и плаксивым, а старшему пришлось переехать к бабушке, чтобы нормально учиться.