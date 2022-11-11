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Ростовчанка лишилась 100 тысяч рублей из-за использовании VPN-сервиса

Сегодня, 12:15
Фото: unsplash.com
VPN
Жительница Ростова-на-Дону потеряла 100 тысяч рублей при использовании анонимайзера для доступа на заблокированные в России сайты и приложения, сообщила сама потерпевшая.

Как пишет издание «МК», 21-летняя ростовчанка во время пандемии часто заказывала продукты и еду на дом и при оплате одного из заказов с нее списали не 5, а 50 тысяч рублей.

Девушка написала в службу поддержки, в которой ей ответили, что разберутся, но для этого на ее карте должна быть сумма, равная списанной. Ничего не заподозрив, ростовчанка подтвердила наличие необходимой суммы, и тут же с ее карты опять списали 50 тысяч рублей.

После этого девушка решила написать жалобу на магазин и увидела, что ссылка, по которой она переходила, чтобы сообщить об ошибочном списании денег, отличается от той, на которой она делала заказа.

 

 

 

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После этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников, а позже выяснилось, что это действие VPN-сервиса.

«В него вшита какая-то суперпрограмма, которая меня и привела на такой сайт», — рассказала потерпевшая.

Ранее в Волгодонске интересующая инвестициями пенсионерка лишилась 1,1 миллиона рублей.

 

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