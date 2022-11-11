Девушка написала в службу поддержки, в которой ей ответили, что разберутся, но для этого на ее карте должна быть сумма, равная списанной. Ничего не заподозрив, ростовчанка подтвердила наличие необходимой суммы, и тут же с ее карты опять списали 50 тысяч рублей.