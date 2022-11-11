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Ход конем: ростовчанка Валя Карнавал выходит замуж за известного блогера и музыканта

Сегодня, 16:13
Фото: wikipedia.org
Ростовская певица и блогер Валя Карнавал получила предложение руки и сердца во время празднования своего дня рождения, об этом она рассказала в своих соцсетях.

Уроженка Ростова, блогер и певица Валя Карнавал получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного музыканта Саши Стоуна. Торжественное событие произошло во время празднования дня рождения Вали.

Молодые люди познакомились на одном из популярных реалити-шоу, где между ними и завязались романтические отношения.

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Саша Стоун необычно подошел к предложению руки и сердца возлюбленной. Он оделся в плащ и прискакал к Вале на коне. Девушка не смогла сдержать слез счастья и согласилась стать женой музыканта.

Ранее RostovGazeta рассказала, как изменилась жизнь ростовских знаменитостей после начала спецоперации на Украине.

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