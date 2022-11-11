Уроженка Ростова, блогер и певица Валя Карнавал получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного музыканта Саши Стоуна. Торжественное событие произошло во время празднования дня рождения Вали.
Молодые люди познакомились на одном из популярных реалити-шоу, где между ними и завязались романтические отношения.
Саша Стоун необычно подошел к предложению руки и сердца возлюбленной. Он оделся в плащ и прискакал к Вале на коне. Девушка не смогла сдержать слез счастья и согласилась стать женой музыканта.
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