Ленинский районный суд Ростова постановил оштрафовать компанию «Вайлдберрис» за недоставленный товар. Дело в том, что пользователь интернет-площадки ранее заказал и оплатил там товар стоимостью 2539 рублей, однако желаемую вещь ему так и не доставили.
Суд обязал «Вайлдберрис» передать покупателю товар, а также выплатить неустойку в 2500 рублей. Также компания получила штраф за несоблюдение требований потребителя в размере 1700 рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области 33% потребительских товаров не соответствовали качеству в 2022 году.