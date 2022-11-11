Ленинский районный суд Ростова постановил оштрафовать компанию «Вайлдберрис» за недоставленный товар. Дело в том, что пользователь интернет-площадки ранее заказал и оплатил там товар стоимостью 2539 рублей, однако желаемую вещь ему так и не доставили.