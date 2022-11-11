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Ростовский суд оштрафовал Wildberries за оплаченный, но не доставленный товар

Сегодня, 13:56
Фото: unsplash.com
Коробка
В Ростове суд оштрафовал интернет-площадку «Вайлдберрис» за недоставку оплаченного товара, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Ленинский районный суд Ростова постановил оштрафовать компанию «Вайлдберрис» за недоставленный товар. Дело в том, что пользователь интернет-площадки ранее заказал и оплатил там товар стоимостью 2539 рублей, однако желаемую вещь ему так и не доставили.

Суд обязал «Вайлдберрис» передать покупателю товар, а также выплатить неустойку в 2500 рублей. Также компания получила штраф за несоблюдение требований потребителя в размере 1700 рублей.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области 33% потребительских товаров не соответствовали качеству в 2022 году.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Суд#Товар#Штраф
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