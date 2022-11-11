По словам климатолога, среднемесячные температуры в Ростове и области этой зимой будут в пределах нормы. А в северных районах донского края — ниже нормы.
Вопросам изменения климата уделяется пристальное внимание. Собеседник подчеркивает, что сейчас в Египте проходит климатический саммит. Здесь, в том числе, обсуждался вопрос о том, какая погода будет через сто лет. Согласно представленному на саммите отчету, к 2100 году уровень моря повысится на два метра. А к 2150 году — до пяти метров.
«Отмечалось, что массовое вымирание многих полярных и околополярных видов станет результатом выбросов углекислого газа. Маловероятно, что выживут треска, сельдь и лосось. Особенно стоит учесть, что к тому времени пищевые цепи будут менее разнообразными», - делится фактами Александр Иошпа.
Собеседник уточняет, что, на его взгляд, климат не будет меняться только под воздействием парниковых выбросов. Будет изменяться циркуляция в атмосфере, которая намного сгладит глобальное потепление, наблюдавшееся за последнее столетие.
«Согласно гипотезе сербского математика и геофизика, сформулированной еще сто лет назад, земная поверхность нагревается Солнцем по-разному. В результате возникают оледенения, сменяющиеся более теплыми периодами — межледниковьями. На основе этих циклов строят долгосрочные климатические прогнозы. По этим данным цикличности, сейчас будет наблюдаться постепенный переход на похолодание. Этот переходный период может продлится несколько лет», - резюмирует климатолог.