Вопросам изменения климата уделяется пристальное внимание. Собеседник подчеркивает, что сейчас в Египте проходит климатический саммит. Здесь, в том числе, обсуждался вопрос о том, какая погода будет через сто лет. Согласно представленному на саммите отчету, к 2100 году уровень моря повысится на два метра. А к 2150 году — до пяти метров.