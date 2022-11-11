Сорокина: Участники финотрасли и Ассоциация ФинТех помогают цифровизации экономики

«В 2022 году на базе АФТ мы проделали огромную работу - в начале года был инициирован новый трек по цифровизации медицинского страхования. Инициатива включила в себя четыре основных направления – введение единого формата цифровых документов, единой номенклатуры в сегментах ОМС, ДМС и платных медуслуг, получение доступа к медицинским данным пациента, возможность записи ко врачу по ДМС через портал «Госуслуги». Уже в июне инициатива была включена в паспорт Федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», а проекты, подготовленные в сотрудничестве АФТ, Сколково и ВСК - направлены в Минздрав. Проект цифровизации медстрахования можно назвать примером эффективного взаимодействия всех участников рынка на базе отраслевых ассоциаций», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.