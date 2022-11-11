В Брянской области погиб солдат срочной службы из Ростовской области. Он подорвался на сдетонировавшей мине, уточняет Donday.
Трагедия произошла 5 ноября рядом с КПП «Погар» недалеко от границы с Украиной. В тот злополучный день там проводились учения. Сообщается, что от минного взрыва также были ранены несколько солдат.
Погибший житель Ростовской области не дожил до окончания службы всего несколько недель. Тело погибшего уже передали родным для захоронения.
Официальной информации о гибели военнослужащего от министерства обороны России пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что на спецоперации погиб 19-летний танкист из Ростовской области Андрей Зинков.