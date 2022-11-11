rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Срочник из Ростовской области погиб недалеко от границы с Украиной

Вчера, 19:07
Фото: 1MI
Солдат срочной службы погиб, подорвавшись на мине, недалеко от границы с Украиной, сообщают СМИ.

В Брянской области погиб солдат срочной службы из Ростовской области. Он подорвался на сдетонировавшей мине, уточняет Donday.

Трагедия произошла 5 ноября рядом с КПП «Погар» недалеко от границы с Украиной. В тот злополучный день там проводились учения. Сообщается, что от минного взрыва также были ранены несколько солдат.

Погибший житель Ростовской области не дожил до окончания службы всего несколько недель. Тело погибшего уже передали родным для захоронения.

Экс-генерал ЮВО Гурулев рассказал, когда ждать перелома в спецоперации на Украине
Узнать подробнее

Официальной информации о гибели военнослужащего от министерства обороны России пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что на спецоперации погиб 19-летний танкист из Ростовской области Андрей Зинков.

Читайте также:
На спецоперации погиб 19-летний танкист из Ростовской области Андрей ЗинковЗаключенный из Новочеркасска Рудаков погиб в спецоперации в октябреВ спецоперации погиб 23-летний доброволец ЧВК Петр Вишневецкий из Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествия#Новости#Ростовская область#Украина#Армия
Подпишитесь
Наркоманы начали исчезать в Ростовской области
Сегодня, 12:17
Ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть
Сегодня, 10:31
Погибшего в зоне СВО заключенного из Новочеркасска похоронили рядом с могилой матери
Сегодня, 10:04
Ростовчанка куда-то не туда нажала в телефоне и потеряла почти 400 тыс рублей
Сегодня, 10:54
Хлеба на складах в Ростовской области хватит на 30 дней
Сегодня, 11:34
Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал о методах похищения детей в Батайске
Вчера, 23:47