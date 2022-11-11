За первые девять месяцев текущего года власти Ростовской области выделили порядка 50 миллионов рублей на поддержание стабильной цены на социальный хлеб. Чиновники заверяют, что стоимость хлебобулочных изделий практически не изменилась с начала года.
Чтобы не допустить роста цен, власти дают субсидии предприятиям. Сейчас на складах региона имеется 30-дневный запас хлеба.
Также чиновники рассказали, что основное повышение стоимости хлебных изделий пришлось на февраль, март и апрель этого года. К настоящему моменту ситуация стабилизировалась.
Однако ранее эксперты спрогнозировали, что рост тарифов ЖКХ может спровоцировать подорожание хлеба в ноябре.