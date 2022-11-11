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Удержание цен на хлеб в Ростовской области обошлось в 50 миллионов рублей

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI
В Ростовской области поддержание цены на социальный хлеб обошлось в 50 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

За первые девять месяцев текущего года власти Ростовской области выделили порядка 50 миллионов рублей на поддержание стабильной цены на социальный хлеб. Чиновники заверяют, что стоимость хлебобулочных изделий практически не изменилась с начала года.

Чтобы не допустить роста цен, власти дают субсидии предприятиям. Сейчас на складах региона имеется 30-дневный запас хлеба.

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Также чиновники рассказали, что основное повышение стоимости хлебных изделий пришлось на февраль, март и апрель этого года. К настоящему моменту ситуация стабилизировалась.

Однако ранее эксперты спрогнозировали, что рост тарифов ЖКХ может спровоцировать подорожание хлеба в ноябре.

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#Экономика#Новости#Цены#Цены на продукты#Ростовская область#Виктория Прутковская
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