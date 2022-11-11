В Нижнем Новгороде показали, как производятся фасадные панели нового поколения

Руководитель завода KM PRECAST Довлетбий Байбеков рассказал, что пока аналогов такого производства в регионе нет. По его словам, на предприятии выпускают многослойные фасадные панели в разных цветах и фактурах, в зависимости от индивидуального заказа покупателя, передает newsnn.ru.
Сейчас предприятие полностью загружено. В производстве находится продукция для семи строящихся объектов, что свидетельствует о высоком интересе застройщиков к номенклатуре завода.
«Сейчас с применением панелей, производящихся на нашем предприятии, строятся жилые комплексы "КМ Анкудиновский Парк", "КМ Ривер Парк" и "КМ Тимирязевский" группы компаний "Каркас Монолит". Также два года назад завершилось строительство КМ TOWER PLAZA, который я могу назвать нашей визитной карточкой», - рассказал Байбеков.
Экскурсию по цехам проводил Максим Горев, архитектор проектов группы компаний "Каркас Монолит". Он отметил, что современные панельные дома сильно отличаются от тех, что строились раньше. По его словам, гарантийный срок таких панелей превышает 70 лет.
Экскурсию также посетила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. По ее словам, технологии завода позволяют собрать фасад здания за несколько недель, что является важным фактором в условиях необходимости наращивания темпов жилищного строительства.
«Та планка, которую сейчас устанавливает группа компаний «Каркас Монолит», в том числе и за счет собственного производства, на мой взгляд, должна стать ориентиром для многих», - сказала Ракова.
Сегодня KM PRECAST - одно из крупнейших в регионах ПФО предприятий по производству цветных многослойных фасадных панелей и сборных железобетонных конструкций.