В Нижнем Новгороде показали, как производятся фасадные панели нового поколения

Руководитель завода KM PRECAST Довлетбий Байбеков рассказал, что пока аналогов такого производства в регионе нет. По его словам, на предприятии выпускают многослойные фасадные панели в разных цветах и фактурах, в зависимости от индивидуального заказа покупателя, передает newsnn.ru.