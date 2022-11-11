Вскоре к месту подъехал наряд ДПС, но парень оказал сопротивление, используя перцовый балончик, а после перепрыгнув на ехавший мимо грузовик. В итоге «Человек-паук» не удержался при очередном прыжке и упал на асфальт, где его скрутили полицейские.