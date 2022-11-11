Видео появилось в Телеграм-канале Омский леший, сначала парень в желтом свитере залез на крышу учебной машины, после чего перепрыгнул на проезжавшую рядом фуру и зацепился на боковой стороне кузова.
Затем «Человек-паук» залез на крышу большегруза, а на светофоре перепрыгнул на подъехавшую другую фуру.
Вскоре к месту подъехал наряд ДПС, но парень оказал сопротивление, используя перцовый балончик, а после перепрыгнув на ехавший мимо грузовик. В итоге «Человек-паук» не удержался при очередном прыжке и упал на асфальт, где его скрутили полицейские.
Ранее в Ростове-на-Дону полицейские спасли прыгавшего с моста мужчину.