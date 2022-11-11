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В Ростове местный «Человек-паук» пытался уйти от полиции по крышам большегрузов

Сегодня, 05:37
Фото: pxhere

Прыгающий по движущимся фурам в Ростове мужчина попал на видео в Сети

В Ростове-на-Дону на проспекте Малиновского очевидцы сняли на видео мужчину, который перепрыгивал с фуры на фуру.

Видео появилось в Телеграм-канале Омский леший, сначала парень в желтом свитере залез на крышу учебной машины, после чего перепрыгнул на проезжавшую рядом фуру и зацепился на боковой стороне кузова.

Затем «Человек-паук» залез на крышу большегруза, а на светофоре перепрыгнул на подъехавшую другую фуру.

Вскоре к месту подъехал наряд ДПС, но парень оказал сопротивление, используя перцовый балончик, а после перепрыгнув на ехавший мимо грузовик. В итоге «Человек-паук» не удержался при очередном прыжке и упал на асфальт, где его скрутили полицейские.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские спасли прыгавшего с моста мужчину.

 

 

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дорога#Происшествие#Илья Протвинов
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