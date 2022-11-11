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В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги

Сегодня, 15:13
Фото: 67.mchs.gov.ru
Сгоревший автомобиль. Фото для иллюстрации

В Ростове осудили мужчину, подорвавшего автомобиль из-за денежного долга в 2019 году

В Ростове вынесли приговор местному жителю, пытавшему подорвать автомобиль со своим кредитором, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Советский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняли в покушении на убийство. В начале 2019 году мужчина незаконно купил взрывное устройство и хранил его у себя дома. Он хотел использовать взрывчатку, чтобы убить своего знакомого, которому был должен денег. Злоумышленник планировал прикрепить устройству к днищу автомобиля жертвы, оно должно было сработать во время открытия водительской двери.

План обвиняемого практически сработал. Взрыв уничтожил авто кредитора и соседние машины, а также нанес телесные повреждения жертве. Тем не менее преступника удалось задержать.

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Его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. По приговору суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который подбросил гранату приятелю в машину.

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#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Суд#Виктория Прутковская
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