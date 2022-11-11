Советский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняли в покушении на убийство. В начале 2019 году мужчина незаконно купил взрывное устройство и хранил его у себя дома. Он хотел использовать взрывчатку, чтобы убить своего знакомого, которому был должен денег. Злоумышленник планировал прикрепить устройству к днищу автомобиля жертвы, оно должно было сработать во время открытия водительской двери.
План обвиняемого практически сработал. Взрыв уничтожил авто кредитора и соседние машины, а также нанес телесные повреждения жертве. Тем не менее преступника удалось задержать.
Его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. По приговору суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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