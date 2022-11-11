Отставку чиновника принял глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, причина кадровых перестановок не сообщается.
Как сообщила пресс-служба мэрии, с 11 ноября исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района Ростова будет Константин Тихонов.
До своего назначения Тихонов занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания. Тихонов уроженец Узбекистана, на должности руководителя управления торговли он находился с апреля 2017 года. Родился 12 апреля 1984 года.