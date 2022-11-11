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В Ростове ушел в отставку глава администрации Ленинского района

Сегодня, 10:56
Фото: Администрация Ленинского района г.Ростова н/Д/vk.com
Владимир Влазнев

Новым главой администрации Ленинского района в Ростове стал Константин Тихонов

В Ростове-на-Дону ушел со своей должности глава администрации Ленинского района Владимира Влазнев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отставку чиновника принял глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, причина кадровых перестановок не сообщается.

Как сообщила пресс-служба мэрии, с 11 ноября исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района Ростова будет Константин Тихонов.

До своего назначения Тихонов занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания. Тихонов уроженец Узбекистана, на должности руководителя управления торговли он находился с апреля 2017 года. Родился 12 апреля 1984 года.

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Ранее в Ростовской области назначили четвертого заместителя начальника регионального ГУ МВД.




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