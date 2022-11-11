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В Ростове запретят стоянки и остановки на десятке улиц в центре города с 12 ноября

Сегодня, 08:47
Фото: 61.мвд.рф
ДПС Ростовской области
В Ростове с 12 ноября начнут действовать ограничения, запрещающие стоянку и остановку на нескольких участках улиц в центре города, об этом сообщили на портале администрации.

Департамент автодорог сообщил, что с субботы, 12 ноября, в законную силу вступают запреты на стоянку и остановку автомобилей на некоторых улицах города. Так в список улиц попала Казахская, где запретили остановки на участке между переулками Беломорским и Днепровским, а также переулком Уральским и Ухтомским по нечетной стороне улицы. 

Аналогичный запрет ввели на улице 1-й Майской от домов № 30/14 и 35 и 10-й Линии, а также на переулке Газетном — между Варфоломеева и Филимоновской по восточной стороне, от Филимоновской до Лермонтовской по западной стороне и от Лермонтовской до Тельмана. Еще для стоянки запретят участки на улице Серафимовича от дома№ 11 до 17А, от дома № 21 до Халтуринского переулка, от дома № 33 до Островского, а также еще пяти участках, список которых можно уточнить по прямой ссылке. Причиной введения бессрочных ограничений назвали необходимость повышения пропускной способности улиц.

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Ранее в Ростове рассказали, на каких улицах запретят скорость выше 40 километров в час. 

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