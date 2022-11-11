Аналогичный запрет ввели на улице 1-й Майской от домов № 30/14 и 35 и 10-й Линии, а также на переулке Газетном — между Варфоломеева и Филимоновской по восточной стороне, от Филимоновской до Лермонтовской по западной стороне и от Лермонтовской до Тельмана. Еще для стоянки запретят участки на улице Серафимовича от дома№ 11 до 17А, от дома № 21 до Халтуринского переулка, от дома № 33 до Островского, а также еще пяти участках, список которых можно уточнить по прямой ссылке. Причиной введения бессрочных ограничений назвали необходимость повышения пропускной способности улиц.