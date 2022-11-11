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В Ростовской области на выходных ожидается пасмурная и дождливая погода

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Погода в Ростовской области
В Ростовской области 12 и 13 ноября ожидается сравнительно теплая, но пасмурная погода, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье на территории Ростовской области облачно с прояснениями, но 13 ноября в отдельных районах возможен небольшой дождь. Кроме того, в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Температура воздуха в выходные достигнет +6...+11 С, местами потеплеет до +13 С. По ночам ожидается +2...+7 С, при прояснениях возможны заморозки до -3 С.

Кроме того, в воскресенье усилится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

В зону сильного тумана попала Ростовская область 11 ноября
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Напомним, 11 ноября Ростовскую область накрыл плотный туман, из-за чего резко ухудшилась видимость на дорогах


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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Прогноз погоды#Илья Протвинов
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