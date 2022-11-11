В субботу и воскресенье на территории Ростовской области облачно с прояснениями, но 13 ноября в отдельных районах возможен небольшой дождь. Кроме того, в ночные и утренние часы ожидаются туманы.
Температура воздуха в выходные достигнет +6...+11 С, местами потеплеет до +13 С. По ночам ожидается +2...+7 С, при прояснениях возможны заморозки до -3 С.
Кроме того, в воскресенье усилится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.
Напомним, 11 ноября Ростовскую область накрыл плотный туман, из-за чего резко ухудшилась видимость на дорогах