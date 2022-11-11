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В Ростовской области назначили нового заместителя начальника ГУ МВД

Сегодня, 08:26
Фото: 61.мвд.рф
Тимур Марунчак
В Ростовской области назначили четвертого заместителя начальника регионального ГУ МВД, информация появилась на сайте ведомства.

Новым заместителем руководителя ГУ МВД генерала-лейтенанта Олега Агаркова стал полковник полиции Тимур Марунчак. Никакой информации о назначении, кроме того, что полковник занимает эту должность, на сайте регионального главка нет.

До своего назначения Марунчак в течение десяти лет занимал должность руководителя Управления по работе с личным составом. 

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Ране президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора еще одному заместителю начальника ростовского главка Алексею Тимофееву. Свой пост Тимофеев занимает с лета 2021 года.



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