Новым заместителем руководителя ГУ МВД генерала-лейтенанта Олега Агаркова стал полковник полиции Тимур Марунчак. Никакой информации о назначении, кроме того, что полковник занимает эту должность, на сайте регионального главка нет.
До своего назначения Марунчак в течение десяти лет занимал должность руководителя Управления по работе с личным составом.
Ране президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора еще одному заместителю начальника ростовского главка Алексею Тимофееву. Свой пост Тимофеев занимает с лета 2021 года.