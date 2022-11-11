Сотрудники гидрометцентра рассказали, что в пятницу, 11 ноября, ожидается облачная погода без существенных осадков с ветром скоростью до 10 метров в секунду и дневной температурой от +6 до +14 градусов.
Однако к субботе погода испортится, ночью и утром в различных муниципалитетах будет возникать густой туман, а днем будет держаться пасмурная погода с температурой воздуха до +11 градусов и ночными заморозками на севере региона.
Кроме того, ветер начнет усиливаться в субботу, и уже к воскресенью, 13 ноября, наберет скорость до 20 метров в секунду. Также в воскресенье ожидаются непродолжительные умеренные дожди с температурой воздуха до +11 днем и до -3 градусов ночью.
Ранее синоптик рассказал, когда ожидать первый снег жителям Ростовской области.