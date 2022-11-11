Кроме того, ветер начнет усиливаться в субботу, и уже к воскресенью, 13 ноября, наберет скорость до 20 метров в секунду. Также в воскресенье ожидаются непродолжительные умеренные дожди с температурой воздуха до +11 днем и до -3 градусов ночью.