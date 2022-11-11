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В Ростовской области ожидаются пасмурные дни с дождями и сильным ветром с 11 ноября

Сегодня, 12:03
Фото: unsplash.com
Осенний дождь
В Ростовской области ожидаются пасмурные выходные с дождями и сильным ветром с 11 по 13 ноября, об этом сообщили в СК УГМС.

Сотрудники  гидрометцентра рассказали, что в пятницу, 11 ноября, ожидается облачная погода без существенных осадков с ветром скоростью до 10 метров в секунду и дневной температурой от +6 до +14 градусов. 

Однако к субботе погода испортится, ночью и утром в различных муниципалитетах будет возникать густой туман, а днем будет держаться пасмурная погода с температурой воздуха до +11 градусов и ночными заморозками на севере региона.

В Ростовской области на выходных ожидается пасмурная и дождливая погода
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Кроме того, ветер начнет усиливаться в субботу, и уже к воскресенью, 13 ноября, наберет скорость до 20 метров в секунду. Также в воскресенье ожидаются непродолжительные умеренные дожди с температурой воздуха до +11 днем и до -3 градусов ночью.  

Ранее синоптик рассказал, когда ожидать первый снег жителям Ростовской области. 

 

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#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды
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