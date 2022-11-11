В пятницу, 11 ноября, около 06.00 мск на 65-м километре трассы между Ростовом и Волгодонском на территории Багаевского района 31-летний водитель сбил пожилого мужчину.
По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика «ГАЗ-278812» направлялся в Волгодонск, когда сбил 83-летнего пенсионера, который решил перейти дорогу по ходу движения. На одежде пожилого мужчины не было светоотражающих элементов, когда грузовик сбил его. Пенсионер погиб на месте.
Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростовской области насмерть сбили сидящего на проезжей части мужчину.