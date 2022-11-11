По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика «ГАЗ-278812» направлялся в Волгодонск, когда сбил 83-летнего пенсионера, который решил перейти дорогу по ходу движения. На одежде пожилого мужчины не было светоотражающих элементов, когда грузовик сбил его. Пенсионер погиб на месте.