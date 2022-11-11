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В Ростовской области под колесами грузовика погиб 83-летний пешеход

Сегодня, 10:56
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
"Газель" сбила пенсионера в Ростовской области
В Ростовской области на трассе «Ростов-на-Дону — Волгодонск» сбили пожилого мужчину, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В пятницу, 11 ноября, около 06.00 мск на 65-м километре трассы между Ростовом и Волгодонском на территории Багаевского района 31-летний водитель сбил пожилого мужчину. 

По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика «ГАЗ-278812» направлялся в Волгодонск, когда сбил 83-летнего пенсионера, который решил перейти дорогу по ходу движения. На одежде пожилого мужчины не было светоотражающих элементов, когда грузовик сбил его. Пенсионер погиб на месте. 

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Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия. 

Ранее в Ростовской области насмерть сбили сидящего на проезжей части мужчину.

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