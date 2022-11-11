В городе Каменск-Шахтинском продолжаются поиски возможного серийного насильника, на счету которого уже якобы пять надругательств над девушками. По информации телеграм-канала «Че по Ростову», одной из его жертв стала 16-летняя студентка колледжа. Трагедия, дескать, произошла 8 ноября на улице Советской, рядом с домом № 127.