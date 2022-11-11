rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жертвой неизвестного насильника в Ростовской области стала 16-летняя студентка

Сегодня, 12:44
Фото: unsplash.com
Неизвестный в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области изнасиловал 16-летнюю студентку, подробности инцидента сообщают местные Telegram-каналы.

В городе Каменск-Шахтинском продолжаются поиски возможного серийного насильника, на счету которого уже якобы пять надругательств над девушками. По информации телеграм-канала «Че по Ростову», одной из его жертв стала 16-летняя студентка колледжа. Трагедия, дескать, произошла 8 ноября на улице Советской, рядом с домом № 127.

Источник сообщил что девушка возвращалась вечером домой после занятий, когда злоумышленник под угрозой расправы изнасиловал ее, после произошедшего студентка с трудом добралась домой и рассказала обо всем матери.

В убийстве 12-летней школьницы из Ростовской области заподозрили двух подростков
Узнать подробнее

По факту произошедшего, по данным канала, возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ сообщали, что ориентировки на «каменского маньяка» распространяют среди сотрудников правоохранительных органов. Уточнялось, что все преступления, совершенные им, произошли в Лиховском районе города.

Читайте также:
В Ростовской области ищут серийного маньяка, якобы напавшего на пять девушекБастрыкин взял под контроль дело об убийстве 12-летней девочки в Ростовской областиЖителя в Ростовской области арестовали за изнасилование ребенка
#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Происшествие#Преступность
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12