В городе Каменск-Шахтинском продолжаются поиски возможного серийного насильника, на счету которого уже якобы пять надругательств над девушками. По информации телеграм-канала «Че по Ростову», одной из его жертв стала 16-летняя студентка колледжа. Трагедия, дескать, произошла 8 ноября на улице Советской, рядом с домом № 127.
Источник сообщил что девушка возвращалась вечером домой после занятий, когда злоумышленник под угрозой расправы изнасиловал ее, после произошедшего студентка с трудом добралась домой и рассказала обо всем матери.
По факту произошедшего, по данным канала, возбуждено уголовное дело.
Ранее СМИ сообщали, что ориентировки на «каменского маньяка» распространяют среди сотрудников правоохранительных органов. Уточнялось, что все преступления, совершенные им, произошли в Лиховском районе города.