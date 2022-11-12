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Бывшему директору батайского МУПа дали 7 лет колонии за махинации с песком на 3 млн

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
Суд утвердил приговор бывшему гендиректору МУП «Комбинат благоустройства города Батайска» Роману Михайличенко, решение принял Ростовский облсуд.

Михайличенко приговорили к семи годам колонии, также осудили главу компании «Авс-Строй» Андрея Синюгина. Он получил три года заключения условно.

По информации Bloknot-rostov, фигуранты передали в управление ЖКХ города документы с недостоверными данными. В них говорилось о закупке песка, что оказалось ложью.

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Размер ущерба оценили на сумму свыше трех миллионов рублей. Первоначально приговор огласили летом, но адвокаты его обжаловали. 

Сейчас решение Батайского городского суд осталось без изменения. 

Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.

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