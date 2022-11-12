Бывшему директору батайского МУПа дали 7 лет колонии за махинации с песком на 3 млн

Михайличенко приговорили к семи годам колонии, также осудили главу компании «Авс-Строй» Андрея Синюгина. Он получил три года заключения условно.
По информации Bloknot-rostov, фигуранты передали в управление ЖКХ города документы с недостоверными данными. В них говорилось о закупке песка, что оказалось ложью.
Размер ущерба оценили на сумму свыше трех миллионов рублей. Первоначально приговор огласили летом, но адвокаты его обжаловали.
Сейчас решение Батайского городского суд осталось без изменения.
Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.