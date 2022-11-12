Портал Donday сообщил, что в окрестностях Новочеркасска житель поселка Октябрьского запечатлел на видео свечение в небе, сопровождаемое отдаленными звуками, напоминающими взрывы.
Автор видео рассказал, что свечение было разных цветов, а потому не могло быть грозой. В ответ на это другие комментаторы подтвердили, что тоже слышали звуки взрывов, но установить их природу так и не смогли.
В издании предположили, что источником подозрительных звуков и свечения могли быть учения, которые проводятся на территории Ростовской области.
Однако наиболее вероятной версией все же является использование жителями ближайших населенных пунктов пиротехники, так что необычное разноцветное свечение могло быть вызвано фейерверками и пасмурной погодой с туманами, которая сохраняется в регионе последние дни.
Ранее жители Таганрога также жаловались на звуки непонятного происхождения.