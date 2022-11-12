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Дончан испугало странное свечение и звуки хлопков в небе над Новочеркасском

Сегодня, 17:35
Фото: Pxhere.com
Под Новочеркасском один из местных жителей заснял необычное явление в небе, сопровождаемое звуками, напоминающими громкие хлопки, видеозапись распространилась в соцсетях.

Портал Donday сообщил, что в окрестностях Новочеркасска житель поселка Октябрьского запечатлел на видео свечение в небе, сопровождаемое отдаленными звуками, напоминающими взрывы. 

Автор видео рассказал, что свечение было разных цветов, а потому не могло быть грозой. В ответ на это другие комментаторы подтвердили, что тоже слышали звуки взрывов, но установить их природу так и не смогли. 

В издании предположили, что источником подозрительных звуков и свечения могли быть  учения, которые проводятся на территории Ростовской области. 

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Однако наиболее вероятной версией все же является использование жителями ближайших населенных пунктов пиротехники, так что необычное разноцветное свечение могло быть вызвано фейерверками и пасмурной погодой с туманами, которая сохраняется в регионе последние дни.

Ранее жители Таганрога также жаловались на звуки непонятного происхождения. 

 

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