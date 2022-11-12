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Донской Следком рассказал об аресте антикоррупционного полицейского в Таганроге

Сегодня, 14:36
Фото: pxhere.com

Следком раскрыл детали ареста антикоррупционного полицейского в Таганроге в ноябре

В Ростовской области рассказали детали ареста начальника отделения № 3 ОЭБиПК УМВД РФ Таганрога, данные предоставила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ предъявил обвинение начальнику отдела по борьбе с коррупцией УМВД России по Таганрогу, которого заподозрили в предложении посредничества в передаче взяток. 

Следователи представили версию, согласно которой весной текущего года фигурант дела, владеющий информацией о грядущей проверке деятельности замглавврача ГБУ  РО «Онкодиспансера», предложил заместителю главврача исполнить роль посредника и передать взятку в размере 40 миллионов рублей. Эта сумма была гарантией содействия обвиняемого в переговорах с сотрудниками полиции и попытке смягчить обвинения, а также вознаграждением за непередачу материалов дела следователям.  

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Теперь фигуранта дела заключили под стражу, а сотрудники правоохранительных органов стараются установить все обстоятельства произошедшего. 

Ранее в УМВД Таганрога прошли обыски в рамках дела о взятке в размере 40 миллионов рублей. 

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