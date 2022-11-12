В ведомстве сообщили, что второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ предъявил обвинение начальнику отдела по борьбе с коррупцией УМВД России по Таганрогу, которого заподозрили в предложении посредничества в передаче взяток.
Следователи представили версию, согласно которой весной текущего года фигурант дела, владеющий информацией о грядущей проверке деятельности замглавврача ГБУ РО «Онкодиспансера», предложил заместителю главврача исполнить роль посредника и передать взятку в размере 40 миллионов рублей. Эта сумма была гарантией содействия обвиняемого в переговорах с сотрудниками полиции и попытке смягчить обвинения, а также вознаграждением за непередачу материалов дела следователям.
Теперь фигуранта дела заключили под стражу, а сотрудники правоохранительных органов стараются установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в УМВД Таганрога прошли обыски в рамках дела о взятке в размере 40 миллионов рублей.