Следователи представили версию, согласно которой весной текущего года фигурант дела, владеющий информацией о грядущей проверке деятельности замглавврача ГБУ РО «Онкодиспансера», предложил заместителю главврача исполнить роль посредника и передать взятку в размере 40 миллионов рублей. Эта сумма была гарантией содействия обвиняемого в переговорах с сотрудниками полиции и попытке смягчить обвинения, а также вознаграждением за непередачу материалов дела следователям.