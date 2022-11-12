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Двум дончанам объявили приговор из-за посредничества в сдаче экзамена по вождению

Сегодня, 12:15
Фото: pxhere.com
В Ростовской области вынесли решение по делу заведующего учебным центром «ДОСААФ» в Неклиновском районе и его знакомого, об этом сообщили в донском СУ СК РФ.

Сотрудники следственного отдела Таганрога СУ СК РФ по Ростовской области передали достаточно доказательств для вынесения приговора в отношении заведующего учебным центром центром «ДОСААФ» в Неклиновском районе и его знакомого, которых подозревали в обещании и предложении посредничества во взятке. 

Следователи установили, что с осени 2019 года до декабря 2020 года фигуранты дела предлагали жителям Таганрога и Неклиновского района гарантировать успешную сдачу экзамена по вождению через взятки сотрудникам правоохранительных органов, что позволило бы учащимся получить водительские права.  

В итоге суд определил, что заведующий образовательной организацией получит два года условно с двухлетним испытательным сроком, а второй фигурант дела получил два года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее один из командиров подразделения ДПС отправился в колонию из-за взяток.

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