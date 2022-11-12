Для «Ростова» это уже третья победа, предыдущие два раза их противниками были «Динамо» и «Ахмат», уступившие команде из Ростова по одному голу. Благодаря серии побед ФК «Ростов» смог обеспечить себе второе место в турнирной таблице, а ее лидером остается ФК «Зенит», который не играл в матчах 17-го тура.