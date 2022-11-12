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ФК «Ростов» выиграл матч с игроками команды «Крылья Советов»

Сегодня, 18:06
Фото: vk.com/fcrostov
Игроки прибыли на матч с "Крыльями Советов"
ФК «Ростов» обеспечила себе вторую строчку в турнирной таблице после победы над командой «Крылья Советов», об этом сообщил портал «Новые известия».

В издании рассказали, что в Самаре в субботу, 12 ноября, состоялся матч между ФК «Ростов» и «Крылья Советов», завершившийся победой ростовчан. 

Игроки из Ростова Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко обошли соперников, забив три гола на 29-й, 39-й и 76-й минутах матча. Спасти положение для «Крыльев Советов» постарался Владислав Шитов, который забил один мяч на 73-й минуте игры. 

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Для «Ростова» это уже третья победа, предыдущие два раза их противниками были «Динамо» и «Ахмат», уступившие команде из Ростова по одному голу.  Благодаря серии побед ФК «Ростов» смог обеспечить себе второе место в турнирной таблице, а ее лидером остается ФК «Зенит», который не играл в матчах 17-го тура. 

Ранее ростовчане заявили, что у игроков клуба закончились силы и назвали победу в Грозном удачей.

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