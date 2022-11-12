В издании рассказали, что в Самаре в субботу, 12 ноября, состоялся матч между ФК «Ростов» и «Крылья Советов», завершившийся победой ростовчан.
Игроки из Ростова Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко обошли соперников, забив три гола на 29-й, 39-й и 76-й минутах матча. Спасти положение для «Крыльев Советов» постарался Владислав Шитов, который забил один мяч на 73-й минуте игры.
Для «Ростова» это уже третья победа, предыдущие два раза их противниками были «Динамо» и «Ахмат», уступившие команде из Ростова по одному голу. Благодаря серии побед ФК «Ростов» смог обеспечить себе второе место в турнирной таблице, а ее лидером остается ФК «Зенит», который не играл в матчах 17-го тура.
Ранее ростовчане заявили, что у игроков клуба закончились силы и назвали победу в Грозном удачей.