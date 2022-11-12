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«Кто нас возит?»: ростовчан шокировал водитель автобуса, справляющий нужду на дорогу

Сегодня, 17:38
Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове водитель автобуса № 24 курил траву и справлял нужду в центре города

В Ростове жителей шокировал водитель автобуса № 24, который курил в салоне, а после справил малую нужду на дорогу в центре города, об этом они сообщили в соцсетях.

В субботу, 12 ноября, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с водителем, который, по словам очевидца, не только решил раскурить запрещенные вещества прямо в салоне, но и справил нужду на дорогу в центре города. Инцидент засняли на Буденновском проспекте около строения № 76/226. Автор видео возмутился происходящему и потребовал проверить водительский состав АТП Ростова на содержание наркотиков в крови, чтобы избежать несчастных случаев из-за возможности опьянения водителей. 

Позднее в комментариях к видеозаписи появился автор видео.

«Позвонил в Комитет интеллектуальной транспортной системы, заявку приняли, но ответили, что „Ничего поделать с этим не можем“. И заявку рассмотрим в течение 30 дней. Департамент транспорта не взял трубку», — пожаловался житель Ростова. 

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В ответ на это некоторые ростовчане постарались оправдать нерадивого водителя. 

«Главное, что из автобуса, а не в автобус, а если кому-то что-то не нравится, то идите работать водителями за копейки, и посмотрим на вас через месяц», — заявили горожане.

«Это совсем не смешно! В обкуренном виде он опасен как водитель общественного транспорта! Рейды надо проводить на проверку водителей как автобусов, так и такси!», — возмутилась одна из местных жительниц. 

Ранее в Ростове водитель скончался за рулем автобуса.

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