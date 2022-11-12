В субботу, 12 ноября, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с водителем, который, по словам очевидца, не только решил раскурить запрещенные вещества прямо в салоне, но и справил нужду на дорогу в центре города. Инцидент засняли на Буденновском проспекте около строения № 76/226. Автор видео возмутился происходящему и потребовал проверить водительский состав АТП Ростова на содержание наркотиков в крови, чтобы избежать несчастных случаев из-за возможности опьянения водителей.