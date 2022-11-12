В понедельник, 14 числа, электричество выключат на улицах Большая Садовая, Социалистическая, Шаумяна, Новостроевская, Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева. Это коснется улиц Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, переулков Серебряный, Соборный и проспекта Буденновский.
Во вторник отключат свет на улицах Красноармейская, 28 линия, Портовая, Магнитогорская, Кузнечная, Судостроительная, в переулке Доломановский. В среду обесточат улицы Урожайная, Новолесная, 30-летия Октября, Задонская, Пескова.
В четверг электричества не будет на улицах Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого. Это коснется улиц Калинина, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая.
В пятницу свет отключат по улицам Журавлева, Социалистическая, Большая Садовая, Содружества, 339 Стрелковой Дивизии, Зорге.