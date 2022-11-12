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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 14 по 20 ноября

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 14 по 20 ноября, будут проходить отключения электричества на нескольких улицах по причине ремонта, предупредили в «Донэнерго».

В понедельник, 14 числа, электричество выключат на улицах Большая Садовая, Социалистическая, Шаумяна, Новостроевская, Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева. Это коснется улиц Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, переулков Серебряный, Соборный и проспекта Буденновский.

Во вторник отключат свет на улицах Красноармейская, 28 линия, Портовая, Магнитогорская, Кузнечная, Судостроительная, в переулке Доломановский. В среду обесточат улицы Урожайная, Новолесная, 30-летия Октября, Задонская, Пескова.

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В четверг электричества не будет на улицах Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого. Это коснется улиц Калинина, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая.

В пятницу свет отключат по улицам Журавлева, Социалистическая, Большая Садовая, Содружества, 339 Стрелковой Дивизии, Зорге. 


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#Илья Протвинов#Электричество#Свет#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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