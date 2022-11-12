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На Дону предложили поддержать регионы, где действует средний уровень реагирования

Сегодня, 11:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области предложили сделать из регионов, где ввели средний уровень реагирования, свободную экономическую зону, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В правительстве рассказали, что, несмотря на текущую геополитическую обстановку, в Ростовской области сохраняется достаточно стабильная экономическая ситуация, а некоторые секторы вроде сферы промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства продолжают демонстрировать рост.  
Министр экономразвития региона Максим Папушенко рассказал, что положительное влияние на ситуацию оказывают поддержка АПК, льготные займы, гранты, а также льготы для семей мобилизованных жителей, например, освобождение от транспортного и земельного налога.

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Министр также вынес на обсуждение предложения по изменению предпринимательского климата в Ростовской области, так глава ведомства предложил создать в субъектах РФ, где ввели средний уровень реагирования, свободную экономическую зону с помощью докапитализации областных институтов поддержки, а также увеличения размера займов до 10 миллионов рублей, сокращения срока выдачи патента и других значимых мер. 

Ранее в Ростовской области студентов привлекли к патрулированию улиц из-за укрепления мер безопасности. 

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