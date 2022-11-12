Министр также вынес на обсуждение предложения по изменению предпринимательского климата в Ростовской области, так глава ведомства предложил создать в субъектах РФ, где ввели средний уровень реагирования, свободную экономическую зону с помощью докапитализации областных институтов поддержки, а также увеличения размера займов до 10 миллионов рублей, сокращения срока выдачи патента и других значимых мер.