В правительстве рассказали, что, несмотря на текущую геополитическую обстановку, в Ростовской области сохраняется достаточно стабильная экономическая ситуация, а некоторые секторы вроде сферы промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства продолжают демонстрировать рост.
Министр экономразвития региона Максим Папушенко рассказал, что положительное влияние на ситуацию оказывают поддержка АПК, льготные займы, гранты, а также льготы для семей мобилизованных жителей, например, освобождение от транспортного и земельного налога.
Министр также вынес на обсуждение предложения по изменению предпринимательского климата в Ростовской области, так глава ведомства предложил создать в субъектах РФ, где ввели средний уровень реагирования, свободную экономическую зону с помощью докапитализации областных институтов поддержки, а также увеличения размера займов до 10 миллионов рублей, сокращения срока выдачи патента и других значимых мер.
Ранее в Ростовской области студентов привлекли к патрулированию улиц из-за укрепления мер безопасности.