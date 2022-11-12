Наркоманы начали исчезать в Ростовской области

Они сошлись во мнении, что необходимо повысить эффективность профилактики. В том числе среди подростков.

Информация о снижении количества больных наркоманией прозвучала на заседании, которое провел замгубернатора Михаил Корнеев. При этом участники отметили, что профилактика наркомании остается одной из злободневных.

Супруги в Ростовской области в лаборатории изготовили 30 килограммов наркотиков

Напомним, что Ростовская область оказалась на 4 месте в РФ по числу пойманных наркоторговцев.

«У молодежи должно сложиться негативное отношение к употреблению и распространению», — прозвучало во время встречи.

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