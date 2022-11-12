Наркоманы начали исчезать в Ростовской области

Информация о снижении количества больных наркоманией прозвучала на заседании, которое провел замгубернатора Михаил Корнеев. При этом участники отметили, что профилактика наркомании остается одной из злободневных.
Они сошлись во мнении, что необходимо повысить эффективность профилактики. В том числе среди подростков.
«У молодежи должно сложиться негативное отношение к употреблению и распространению», — прозвучало во время встречи.
Корнеев уточнил, что наркоситуация требует особого внимания.
Напомним, что Ростовская область оказалась на 4 месте в РФ по числу пойманных наркоторговцев.