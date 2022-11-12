rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Общественники судятся с донским правительством из-за Западной хорды в Ростове

Сегодня, 15:38
Фото: donland.ru
В Ростове общественники обратились в суд с иском против областного правительства, об этом рассказал портал «Левенцовка».

В издании сообщили, что 9 ноября состоялись предварительные слушания по иску жителей микрорайона № 10 Железнодорожного района Ростова к правительству Ростовской области, которые требовали отменить постановление об утверждении маршрута строительства «Западной хорды». 

Напомним, протяженность дорожного объекта составит примерно 12 километров, а его стоимость оценивается в 15 миллиардов рублей. Под строительство дороги собираются снести около 5% Кумженской рощи, а также изъять часть земли, находящейся в собственности у ростовчан. 

В Ростове для строительства Западной хорды вырубят 5% Кумженской рощи
Узнать подробнее

В издании рассказали, что общественники ТОС-10 предложили донскому правительству свой вариант маршрута, однако альтернатива, по их словам, никого не заинтересовала. Жители уверены, что причиной этого является отстаивание интересов инвестора, который собирается построить рядом с хордой три жилых района после 2025 года. 

Следующее заседание в суде состоится 30 ноября.

Читайте также:
В Ростовской области приступили к строительству Западной хордыУничтожение Кумженской рощи: ростовчане пожаловались на возведение Западной хордыМинтранс объявил аукционы на строительство Западной хорды в Ростове за 14 млрд рублей
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Дорога#Строительство#Суд#Жилая застройка
Подпишитесь
Наркоманы начали исчезать в Ростовской области
Сегодня, 12:17
Ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть
Сегодня, 10:31
Погибшего в зоне СВО заключенного из Новочеркасска похоронили рядом с могилой матери
Сегодня, 10:04
Ростовчанка куда-то не туда нажала в телефоне и потеряла почти 400 тыс рублей
Сегодня, 10:54
Хлеба на складах в Ростовской области хватит на 30 дней
Сегодня, 11:34
Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал о методах похищения детей в Батайске
Вчера, 23:47