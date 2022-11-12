В издании сообщили, что 9 ноября состоялись предварительные слушания по иску жителей микрорайона № 10 Железнодорожного района Ростова к правительству Ростовской области, которые требовали отменить постановление об утверждении маршрута строительства «Западной хорды».
Напомним, протяженность дорожного объекта составит примерно 12 километров, а его стоимость оценивается в 15 миллиардов рублей. Под строительство дороги собираются снести около 5% Кумженской рощи, а также изъять часть земли, находящейся в собственности у ростовчан.
В издании рассказали, что общественники ТОС-10 предложили донскому правительству свой вариант маршрута, однако альтернатива, по их словам, никого не заинтересовала. Жители уверены, что причиной этого является отстаивание интересов инвестора, который собирается построить рядом с хордой три жилых района после 2025 года.
Следующее заседание в суде состоится 30 ноября.