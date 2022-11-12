В издании рассказали, что общественники ТОС-10 предложили донскому правительству свой вариант маршрута, однако альтернатива, по их словам, никого не заинтересовала. Жители уверены, что причиной этого является отстаивание интересов инвестора, который собирается построить рядом с хордой три жилых района после 2025 года.