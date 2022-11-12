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«Пожизненного мало»: ростовчане требуют скорее поймать «каменского маньяка»

Сегодня, 14:28
Фото: unsplash.com
Ростовскую область сотрясают новости о поисках серийного насильника в Каменск-Шахтинском, новость об этом бурно обсуждается в соцсетях.

В Каменск-Шахтинском Ростовской области продолжаются поиски серийного насильника. По информации СМИ, преступник с конца октября надругался над пятью девушками в Лиховском районе города. Одна из жертв оказалась несовершеннолетней студенткой колледжа.

В социальных сетях ростовчане требуют скорейшей поимки преступника и справедливого наказания на насилие. Они пишут: «Пожизненного даже мало для такой сволочи», «Сидеть в тюрьме — это очень мало за такие преступления».

Также комментаторы сочувствуют жертвам и маньяка и их родственникам: «Бедные девочки! Это же травма на всю жизнь для них. Надеюсь, все забудется, нормально жить смогут, а гад этот получит свое в тюрьме!», «Жалко девочку и маму ее. Сколько горя! Дай бог сил это пережить!».

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Напомним, по информации, СМИ ориентировки на маньяка уже распространили среди сотрудников правоохранительных органов Каменск-Шахтинского. Вечером и ночью улицы города патрулируются полицией.

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#Виктория Прутковская#Общество#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
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