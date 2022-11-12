Также комментаторы сочувствуют жертвам и маньяка и их родственникам: «Бедные девочки! Это же травма на всю жизнь для них. Надеюсь, все забудется, нормально жить смогут, а гад этот получит свое в тюрьме!», «Жалко девочку и маму ее. Сколько горя! Дай бог сил это пережить!».