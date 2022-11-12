В Каменск-Шахтинском Ростовской области продолжаются поиски серийного насильника. По информации СМИ, преступник с конца октября надругался над пятью девушками в Лиховском районе города. Одна из жертв оказалась несовершеннолетней студенткой колледжа.
В социальных сетях ростовчане требуют скорейшей поимки преступника и справедливого наказания на насилие. Они пишут: «Пожизненного даже мало для такой сволочи», «Сидеть в тюрьме — это очень мало за такие преступления».
Также комментаторы сочувствуют жертвам и маньяка и их родственникам: «Бедные девочки! Это же травма на всю жизнь для них. Надеюсь, все забудется, нормально жить смогут, а гад этот получит свое в тюрьме!», «Жалко девочку и маму ее. Сколько горя! Дай бог сил это пережить!».
Напомним, по информации, СМИ ориентировки на маньяка уже распространили среди сотрудников правоохранительных органов Каменск-Шахтинского. Вечером и ночью улицы города патрулируются полицией.