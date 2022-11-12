Представители департамента транспорта вместе с сотрудниками ГИБДД проверили работу компании, которая обслуживает маршруты №3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 9. Их интересовало соблюдение требований заключенных контрактов.
Всего проверка коснулась 60 автобусов, с нарушениями оказались 15 из них. Некоторые были с неисправной системой отопления.
Кроме того, на стеклах заметили повреждения и выявили нарушение целостности обивки сидений. По данным фактам составили протокол.
От перевозчика потребовали за 10 дней устранить недочеты. Местным жителям напомнили, что пожаловаться на состояние автобусов можно по номеру 8 (800) 222-76-76.