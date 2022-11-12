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Сегодня, 07:31
Фото: 1MI

Очередные автобусы без отопления обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время рейдов выявили несколько нарушений в работе общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Представители департамента транспорта вместе с сотрудниками ГИБДД проверили работу компании, которая обслуживает маршруты №3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 9. Их интересовало соблюдение требований заключенных контрактов. 

Всего проверка коснулась 60 автобусов, с нарушениями оказались 15 из них. Некоторые были с неисправной системой отопления. 

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Кроме того, на стеклах заметили повреждения и выявили нарушение целостности обивки сидений. По данным фактам составили протокол. 

От перевозчика потребовали за 10 дней устранить недочеты. Местным жителям напомнили, что пожаловаться на состояние автобусов можно по номеру 8 (800) 222-76-76. 


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