В пресс-службе рассказали, что врачам удалось спасти 65-летнего горожанина с сильной желудочковой тахикардией.
Пациент рассказал, что находился у себя дома, когда его состояние резко ухудшилось — он ощутил, как сердце ускорило ритм, а тело ослабло, и закружилась голова. Ростовчанин думал, что сможет встретить бригаду скорой помощи самостоятельно, но после ему стало еще хуже — дыхание стало тяжелее, а зрение расфокусировалось.
Прибывшие врачи диагностировали у пенсионера тахикардию, из-за которой сердце прокачивало слишком мало крови. Мужчину немедленно ввели в медикаментозный сон и перевезли в больницу, где его приняли врачи отделения кардиологии.
«Врачи буквально спасли меня у последней черты!», — заявил ростовчанин после выписки.
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