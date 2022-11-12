Пациент рассказал, что находился у себя дома, когда его состояние резко ухудшилось — он ощутил, как сердце ускорило ритм, а тело ослабло, и закружилась голова. Ростовчанин думал, что сможет встретить бригаду скорой помощи самостоятельно, но после ему стало еще хуже — дыхание стало тяжелее, а зрение расфокусировалось.