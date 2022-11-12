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«Спасли меня у последней черты»: в Ростове спасли жизнь пенсионера с тахикардией

Сегодня, 13:23
Фото: pxhere.com

В Ростове спасли пенсионера, чье сердце колотилось со скоростью 200 ударов в минуту

В Ростове врачам реанимационной бригады и кардиологам горбольницы скорой медицинской помощи удалось сохранить жизнь пенсионеру, чье сердце увеличило ритм минимум до двухсот ударов в минуту, об этом сообщили в сообществе ГБСМП в «ВКонтакте».

В пресс-службе рассказали, что врачам удалось спасти 65-летнего горожанина с сильной желудочковой тахикардией. 

Пациент рассказал, что находился у себя дома, когда его состояние резко ухудшилось — он ощутил, как сердце ускорило ритм, а тело ослабло, и закружилась голова. Ростовчанин думал, что сможет встретить бригаду скорой помощи самостоятельно, но после ему стало еще хуже — дыхание стало тяжелее, а зрение расфокусировалось. 

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Прибывшие врачи диагностировали у пенсионера тахикардию, из-за которой сердце прокачивало слишком мало крови. Мужчину немедленно ввели в медикаментозный сон и перевезли в больницу, где его приняли врачи отделения кардиологии. 

«Врачи буквально спасли меня у последней черты!», — заявил ростовчанин после выписки. 

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