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Posted 12 ноября 2022, 05:01

Published 12 ноября 2022, 05:01

Modified 12 ноября 2022, 05:07

Updated 12 ноября 2022, 05:07

Суд в Ростове дал 14 лет строгого режима мужчине за подрыв машины своего кредитора

Суд в Ростове дал 14 лет строгого режима мужчине за подрыв машины своего кредитора

12 ноября 2022, 05:01
Фото: 1mi.
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Станислава Могульяно, который взорвал автомобиль кредитора, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2018 году фигурант не захотел отдавать заемные деньги и решил убить своего знакомого. Он подготовил взрывчатку и разместил под днищем его машины. 

В этом же году произошел взрыв транспорта, который уничтожил его. Владелец машины получил ранения и его доставили в больницу, где оказали помощь. 

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Суд приговорил обвиняемого  к 14 годам заключения с колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей. 

Ранее в Ростове во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля 29 октября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство
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