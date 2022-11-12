Суд в Ростове дал 14 лет строгого режима мужчине за подрыв машины своего кредитора

Posted 12 ноября 2022, 05:01
Published 12 ноября 2022, 05:01
Modified 12 ноября 2022, 05:07
Updated 12 ноября 2022, 05:07
В 2018 году фигурант не захотел отдавать заемные деньги и решил убить своего знакомого. Он подготовил взрывчатку и разместил под днищем его машины.
В этом же году произошел взрыв транспорта, который уничтожил его. Владелец машины получил ранения и его доставили в больницу, где оказали помощь.
Суд приговорил обвиняемого к 14 годам заключения с колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Ранее в Ростове во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля 29 октября.