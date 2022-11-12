Напомним, в начале октября в Керченском проливе на Крымском мосту произошел теракт — взорвался грузовой автомобиль. Взрыв был такой силы, что обрушил два пролета моста и убил трех человек: водителя грузового автомобиля и двух людей в попутно движущейся машине. Тогда выяснилось, что именно грузовик был начинен взрывчаткой. Ущерб мосту предварительно оценили в 500 миллионов рублей, а между регионами и Крымским полуостровом пришлось заново налаживать пути транспортного сообщения.