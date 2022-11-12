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В Азовское море запретили входить судам, загруженным за пределами России

Сегодня, 17:43
Фото: Pxhere.com
Россия ввела запрет на проход через Керченский пролив в Азовское море судов, которые везут грузы из других стран, подробности сообщил портал «Новые известия».

Согласно комментарию представителей Главного управления по морским делам турецкого Минтранспорта, Россия ограничила проход грузовых судов по Керченскому проливу. 

Теперь суда, которые загрузили за границами Российской Федерации, не смогут войти в Азовское море через Керченский пролив.  Причины решения не раскрывались. 

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Напомним, в начале октября в Керченском проливе на Крымском мосту произошел теракт — взорвался грузовой автомобиль. Взрыв был такой силы, что обрушил два пролета моста и убил трех человек: водителя грузового автомобиля и двух людей в попутно движущейся машине. Тогда выяснилось, что именно грузовик был начинен взрывчаткой. Ущерб мосту предварительно оценили в 500 миллионов рублей, а между регионами и Крымским полуостровом пришлось заново налаживать пути транспортного сообщения. 

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#Надежда Пустяк#Политика#Азовское море#Крым#Республика Крым#Происшествие
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