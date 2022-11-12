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В Ростове спасли грудного ребенка, обварившегося кипятком из перевернутой мультиварки

Сегодня, 13:03
Фото: pxhere.com
В Ростове медики из ГБСМП № 2 спасли младенца, получившего обширные ожоги кипятком, об этом сообщили в пресс-службе городских ГБСМП.

В сообществе ГБСМП рассказали, что подстанция скорой помощи получила вызов о происшествии с годовалым ребёнком, который перевернул на себя мультиварку с кипятком. На вызов к пострадавшему выехали врачи из № 2 ГБСМП Ростова.

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Сообщается, что несовершеннолетний получил обширные ожоги тела, из-за чего необходимо было сделать профилактику шока и вводить малышу обезболивающие. Медики наложили ребенку специальные противоожоговые повязки, после чего несовершеннолетнего доставили в больницу. 

Ранее в Ростове спасли ногу мальчика, который оказался под колесами автобуса.

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