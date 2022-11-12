В сообществе ГБСМП рассказали, что подстанция скорой помощи получила вызов о происшествии с годовалым ребёнком, который перевернул на себя мультиварку с кипятком. На вызов к пострадавшему выехали врачи из № 2 ГБСМП Ростова.