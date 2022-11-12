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В Ростовской области с 17 ноября начнутся снегопады и резко похолодает

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
В Ростовской области на следующей неделе ожидаются похолодания и может выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, температура будет составлять около восьми градусов. Осадков не прогнозируется, но будет облачно. 

Аналогичная погода сохранится в понедельник, а со вторника придут похолодания. Температура упадет до трех градусов, а ночью может быть минус один. 

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В четверг, 17 ноября, начнутся снег с дождем. Осадки будут и на следующий день, а температура не поднимется выше нуля градусов. 

Добавим, что на следующей неделе может усилиться ветер. Не стоит подходить близко к деревьям и парковать возле них машины. 

Ранее в донской столице из-за сильного ветра на пешеходную часть и дорогу упал балкона дома.

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