В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, температура будет составлять около восьми градусов. Осадков не прогнозируется, но будет облачно.
Аналогичная погода сохранится в понедельник, а со вторника придут похолодания. Температура упадет до трех градусов, а ночью может быть минус один.
В четверг, 17 ноября, начнутся снег с дождем. Осадки будут и на следующий день, а температура не поднимется выше нуля градусов.
Добавим, что на следующей неделе может усилиться ветер. Не стоит подходить близко к деревьям и парковать возле них машины.
Ранее в донской столице из-за сильного ветра на пешеходную часть и дорогу упал балкона дома.