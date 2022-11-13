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Беспилотный водный дрон используют в Ростовской области при строительстве гидроузла

Вчера, 15:28
Фото: "Стройтрансгаз"
При возведении Багаевского гидроузла в Ростовской области используют беспилотный водный дрон, сообщил подрядчик объекта «Стройтрансгаз».

Подрядчик, занимающийся возведением второго этапа Багаевского гидроузла, рассказал, что для промеров глубины использует беспилотный водоплавающий дрон. Он позволяет получить точную информацию о рельефе дна и водной поверхности при минимальном участии человека.

Всего во время строительства гидроузла планируется дноуглубление на 23 участках. Там разработают порядка трех миллионов кубометров грунта. Карты подводного рельефа позволят оптимизировать работы на воде.

В Ростовской области второй этап Багаевского гидроузла возведут за 27,9 млрд рублей
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Отмечается, что дрон может выполнять промеры даже при на замерзшей поверхности воды. Это важно, учитывая относительно небольшие сроки, выделенные на строительство гидроузла.

Ранее сообщалось, что Багаевский гидроузел в Ростовской области запустят в эксплуатацию в начале 2025 года﻿.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Касается каждого#Багаевский гидроузел
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