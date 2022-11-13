Генерал заявил, что Украина планирует захватить город у границы Ростовской области

Американский военный, ссылаясь на некую собственную информацию, рассказал, что размещения HIMARS в Херсоне может якобы «ослабить русскую армию». Так как ракетные системы, теоретически, могут достать до Крымского полуострова, пишет издание «Новороссия».

По его мнению, это может привести к попыткам захвата ВСУ других территорий России.