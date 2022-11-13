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Генерал заявил, что Украина планирует захватить город у границы Ростовской области

Сегодня, 11:36
Фото: eng.mil.ru
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Хонжен заявил на своей странице в соцсетях, что Вооруженные силы Украины планирует осуществить попытку захвата российских территорий, в частности, Мариуполя, который находится недалеко от Ростовской области.

Американский военный, ссылаясь на некую собственную информацию, рассказал, что размещения HIMARS в Херсоне может якобы «ослабить русскую армию». Так как ракетные системы, теоретически,  могут достать до Крымского полуострова, пишет издание «Новороссия». 

По его мнению, это может привести к попыткам захвата ВСУ других территорий России.  

 

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Также отставной штатовский генерал спрогнозировал, что в январе украинские боевики могут «войти в Мариуполь и Мелитополь», а также наступление Киева на другие субъекты РФ. 

На чем основываются данные заявления бывшего высокопоставленного американского военного - не сообщается. 

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области открыли перехватывающие парковки для фур, следующих в Крым. 

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