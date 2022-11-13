Генерал заявил, что Украина планирует захватить город у границы Ростовской области

Американский военный, ссылаясь на некую собственную информацию, рассказал, что размещения HIMARS в Херсоне может якобы «ослабить русскую армию». Так как ракетные системы, теоретически, могут достать до Крымского полуострова, пишет издание «Новороссия».
По его мнению, это может привести к попыткам захвата ВСУ других территорий России.
Также отставной штатовский генерал спрогнозировал, что в январе украинские боевики могут «войти в Мариуполь и Мелитополь», а также наступление Киева на другие субъекты РФ.
На чем основываются данные заявления бывшего высокопоставленного американского военного - не сообщается.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области открыли перехватывающие парковки для фур, следующих в Крым.