Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в стране в 2022 году. Из данных следует, что в Ростовской области в нынешнем году сократилась рождаемость. Если в 2021 число родившихся составило 3263 ребенка, то уже в этом году показатель снизился до 2936 новорожденных. Таким образом, падение рождаемости составило 10%.