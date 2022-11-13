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На 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжает падать рождаемость, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в стране в 2022 году. Из данных следует, что в Ростовской области в нынешнем году сократилась рождаемость. Если в 2021 число родившихся составило 3263 ребенка, то уже в этом году показатель снизился до 2936 новорожденных. Таким образом, падение рождаемости составило 10%.

Ситуация характерна и для других регионов Южного федерального округа. Там спад рождаемости составил от 7% до 18%.

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Ранее в России назвали столкнувшиеся с демографической катастрофой регионы. В их число вошли Тульская, Тверская и Владимирская области.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Статистика#Рождаемость#Дети
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