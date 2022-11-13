Росстат опубликовал статистику по рождаемости и смертности в стране в 2022 году. Из данных следует, что в Ростовской области в нынешнем году сократилась рождаемость. Если в 2021 число родившихся составило 3263 ребенка, то уже в этом году показатель снизился до 2936 новорожденных. Таким образом, падение рождаемости составило 10%.
Ситуация характерна и для других регионов Южного федерального округа. Там спад рождаемости составил от 7% до 18%.
Ранее в России назвали столкнувшиеся с демографической катастрофой регионы. В их число вошли Тульская, Тверская и Владимирская области.