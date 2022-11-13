В воскресенье 13 ноября в Ростовской области наблюдается пасмурная и промозглая погода. Ветер разогнался до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составляет около +12 градусов. Ночью ожидается похолодание до +7 градусов.
Из-за сильного ветра ростовчанам рекомендуют быть внимательными во время прогулок, держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. Также предосторожность стоит проявить и автолюбителям во время парковки своей машины.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 17 ноября начнутся снегопады и резко похолодает.