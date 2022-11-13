Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в разных регионах страны. В Ростовской области зафиксирован высокий показатель естественной убыли населения. В этом году она составила — 1930 человек. Годом ранее Ростовской области также не удавалось выйти на прирост населения. Однако тогда показатель был еще хуже — 3578 человек.
Не растет в регионе и рождаемость. В этом году детей родилось на 327 меньше, чем в прошлом. Таким образом, рождаемость в регионе за год снизилась на 10%. Что касается умерших, в этом году их число снизилось на 1975 человек и составило 4866 человек.
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