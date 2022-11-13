Не растет в регионе и рождаемость. В этом году детей родилось на 327 меньше, чем в прошлом. Таким образом, рождаемость в регионе за год снизилась на 10%. Что касается умерших, в этом году их число снизилось на 1975 человек и составило 4866 человек.

