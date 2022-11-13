Конечно, от обмана при покупке питомца не застрахован никто — и в зоомагазинах, и на вышеупомянутых птичьих рынках, и в интернете найдутся халатные продавцы или мошенники, которые отдадут под ответственность покупателя больное, беспородное или незарегистрированное животное. Будущим хозяевам всегда стоит быть внимательными при покупке животных, а после принятия нового закона тщательнее проверять всех заводчиков, чьи интернет-объявления о продаже питомцев их заинтересуют.