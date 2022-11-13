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Не место в магазине: ростовские продавцы животных рассказали о крахе птичьего рынка

Сегодня, 11:14
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовские продавцы животных готовятся к краху птичьего рынка

В конце сентября Госдума приняла поправки в законе об ответственном обращении с животными, в которых закреплен запрет на продажу питомцев в магазинах зоотоваров и на ярмарках. Поправки вступят в силу только в марте 2023 года, но ростовским зооторговцам стоит задуматься о своей судьбе уже сейчас.

Корреспондент RostovGazeta опросил работников зоомагазинов и заводчиков, выставляющих животных на продажу на птичьем рынке, и узнал их мнение о принятом законе. Как они будут заниматься своим делом в новых условиях, и, самое главное, где людям теперь приобретать домашних питомцев? 

Работники зоомагазинов почти единогласно заявляют, что отсутствие террариумов и клеток с живыми хомячками, крысами или попугаями не навредит их компаниям. 

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«Это же не главный товар в ассортименте, — заметила консультант зоомагазина на крепостном. — Люди к нам приходят каждый день за кормами, лекарствами, игрушками, мы ничего не потеряем»

 

А некоторые сети магазинов для питомцев изначально отказались от «живого» товара, подчеркивая, что продажа аквариумных животных в том виде, в каком она существует сейчас в России, неприемлема.

«Мы всегда считали, что животным не место в магазине, — заявила представительница ростовской сети.

Неподобающие условия содержания и, как следствие, частые случаи смертей «ассортимента» прямо на прилавке, обнаруженные покупателями — вот, с чем приходится сталкиваться при посещении зоомагазинов. 

Однако есть и обратная сторона медали. О ней с опасением высказываются участники еженедельной «зооярмарки», проходящей на базе ростовского птичьего рынка.

«Мы продолжим продавать наших щенков, конечно, — поспешил заверить нас заводчик собак Виталий, — только теперь придется связываться с нами через интернет». 

 

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Действительно, почти все заводчики после вступления в силу закона перейдут на такие сервисы объявлений, займутся продвижением социальных сетей. Именно в онлайн-формате ростовчанам теперь предстоит выбирать себе пушистых или пернатых друзей. Однако хорошо это или плохо — пока непонятно. 

«В интернете больше рисков. Могут беспородную дворняжку выставить как овчарку, продать с поддельным ветпаспортом, — добавил Виталий, — это всё нужно брать на контроль». 

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Конечно, от обмана при покупке питомца не застрахован никто — и в зоомагазинах, и на вышеупомянутых птичьих рынках, и в интернете найдутся халатные продавцы или мошенники, которые отдадут под ответственность покупателя больное, беспородное или незарегистрированное животное. Будущим хозяевам всегда стоит быть внимательными при покупке животных, а после принятия нового закона тщательнее проверять всех заводчиков, чьи интернет-объявления о продаже питомцев их заинтересуют.

Ранее стало известно, что медвежонка Айку из Ростова отправят в зоопарк в Казахстане в рамках программы по размножению белых медведей.

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