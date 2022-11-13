Корреспондент RostovGazeta опросил работников зоомагазинов и заводчиков, выставляющих животных на продажу на птичьем рынке, и узнал их мнение о принятом законе. Как они будут заниматься своим делом в новых условиях, и, самое главное, где людям теперь приобретать домашних питомцев?
Работники зоомагазинов почти единогласно заявляют, что отсутствие террариумов и клеток с живыми хомячками, крысами или попугаями не навредит их компаниям.
«Это же не главный товар в ассортименте, — заметила консультант зоомагазина на крепостном. — Люди к нам приходят каждый день за кормами, лекарствами, игрушками, мы ничего не потеряем»
А некоторые сети магазинов для питомцев изначально отказались от «живого» товара, подчеркивая, что продажа аквариумных животных в том виде, в каком она существует сейчас в России, неприемлема.
«Мы всегда считали, что животным не место в магазине, — заявила представительница ростовской сети.
Неподобающие условия содержания и, как следствие, частые случаи смертей «ассортимента» прямо на прилавке, обнаруженные покупателями — вот, с чем приходится сталкиваться при посещении зоомагазинов.
Однако есть и обратная сторона медали. О ней с опасением высказываются участники еженедельной «зооярмарки», проходящей на базе ростовского птичьего рынка.
«Мы продолжим продавать наших щенков, конечно, — поспешил заверить нас заводчик собак Виталий, — только теперь придется связываться с нами через интернет».
Действительно, почти все заводчики после вступления в силу закона перейдут на такие сервисы объявлений, займутся продвижением социальных сетей. Именно в онлайн-формате ростовчанам теперь предстоит выбирать себе пушистых или пернатых друзей. Однако хорошо это или плохо — пока непонятно.
«В интернете больше рисков. Могут беспородную дворняжку выставить как овчарку, продать с поддельным ветпаспортом, — добавил Виталий, — это всё нужно брать на контроль».
Конечно, от обмана при покупке питомца не застрахован никто — и в зоомагазинах, и на вышеупомянутых птичьих рынках, и в интернете найдутся халатные продавцы или мошенники, которые отдадут под ответственность покупателя больное, беспородное или незарегистрированное животное. Будущим хозяевам всегда стоит быть внимательными при покупке животных, а после принятия нового закона тщательнее проверять всех заводчиков, чьи интернет-объявления о продаже питомцев их заинтересуют.
Ранее стало известно, что медвежонка Айку из Ростова отправят в зоопарк в Казахстане в рамках программы по размножению белых медведей.