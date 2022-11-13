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Обанкротившийся в 2016 году в Ростове «Стелла-банк» предложил кредиторам отступные

Вчера, 14:20
Фото: 1MI
Ростовский «Стелла-банк» предложил кредиторам в качестве отступных свою дебиторскую задолженность, сообщается в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ростовский «Стелла-банк» решает вопрос с выплатой отступных своим кредиторам. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий «Стелла-банка», предложила кредиторам погасить долги перед ними имуществом. В качестве отступного предлагаются права требования к заемщикам кредитной организации. Сумма отступных насчитывает 25,4 миллиона рублей.

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Напомним, «Стелла-банк» был признан банкротом в 2016 году, тогда задолженность кредитной организации составляла 1,5 миллиарда рублей.

Ранее суд оставил в силе приговор бывшему владельцу «Стелла-банка» Александру Ерхову, признанного виновным в мошенничестве на два миллиарда рублей.

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