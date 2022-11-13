Ростовский «Стелла-банк» решает вопрос с выплатой отступных своим кредиторам. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий «Стелла-банка», предложила кредиторам погасить долги перед ними имуществом. В качестве отступного предлагаются права требования к заемщикам кредитной организации. Сумма отступных насчитывает 25,4 миллиона рублей.