Ростовский «Стелла-банк» решает вопрос с выплатой отступных своим кредиторам. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий «Стелла-банка», предложила кредиторам погасить долги перед ними имуществом. В качестве отступного предлагаются права требования к заемщикам кредитной организации. Сумма отступных насчитывает 25,4 миллиона рублей.
Напомним, «Стелла-банк» был признан банкротом в 2016 году, тогда задолженность кредитной организации составляла 1,5 миллиарда рублей.
Ранее суд оставил в силе приговор бывшему владельцу «Стелла-банка» Александру Ерхову, признанного виновным в мошенничестве на два миллиарда рублей.