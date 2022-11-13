Уже на следующей неделе в Ростове ожидается первый снегопад. Со вторника 15 ноября в городе начнется сильное похолодание до +3 градусов днем и до -1 градуса ночью. К четвергу 17 ноября столбики термометров опустятся еще ниже — до + градусов в дневные часы. Именно в этот день в Ростове прогнозируется мокрый снег с дождем.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет зима в Ростовской области. По прогнозам специалиста, местным жителям нужно готовиться к большому количеству осадков. Однако снег в этом году часто будет сменяться дождем, особенно на юге области. Вместе с тем среднемесячные температуры будут в пределах климатической нормы.