Уже на следующей неделе в Ростове ожидается первый снегопад. Со вторника 15 ноября в городе начнется сильное похолодание до +3 градусов днем и до -1 градуса ночью. К четвергу 17 ноября столбики термометров опустятся еще ниже — до + градусов в дневные часы. Именно в этот день в Ростове прогнозируется мокрый снег с дождем.