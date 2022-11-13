rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый снег ожидается в Ростове уже 17 ноября

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
В следующий четверг 17 ноября в Ростове прогнозируется снег с дождем, рассказали синоптики.
Сюжет
Погода

Уже на следующей неделе в Ростове ожидается первый снегопад. Со вторника 15 ноября в городе начнется сильное похолодание до +3 градусов днем и до -1 градуса ночью. К четвергу 17 ноября столбики термометров опустятся еще ниже — до + градусов в дневные часы. Именно в этот день в Ростове прогнозируется мокрый снег с дождем.

В Ростовской области на выходных ожидается пасмурная и дождливая погода
Узнать подробнее

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет зима в Ростовской области. По прогнозам специалиста, местным жителям нужно готовиться к большому количеству осадков. Однако снег в этом году часто будет сменяться дождем, особенно на юге области. Вместе с тем среднемесячные температуры будут в пределах климатической нормы.

Читайте также:
«Снег с дождем»: климатолог Йошпа рассказал, какая зима будет в Ростовской областиКлиматолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в РостовеГидрометцентр начал выпускать прогнозы погоды для новых территорий России
#Алина Заярная#Погода#Новости#Прогноз погоды
Подпишитесь
Не место в магазине: ростовские продавцы животных рассказали о крахе птичьего рынка
Сегодня, 14:14
В Ростовской области к концу 2022 года цены вырастут на 15%
Сегодня, 13:39
На 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 15:31
В Азовское море запретили входить судам, загруженным за пределами России
Вчера, 20:43
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2022 году
Сегодня, 16:07
Ростовчане могут лишиться приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Сегодня, 10:48