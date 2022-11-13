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Праздник к нам приходит: первые новогодние елки начали устанавливать в Ростове

Вчера, 15:14
Фото: rostovgazeta.ru
Новогодняя елка у ТЦ "Золотой Вавилон" в Ростове

Первые новогодние елки начали устанавливать в Ростове уде в ноябре

Ростовские торговые центры уже в ноябре озаботились установкой новогодних елок, фото с праздничными украшениями публикуют в соцсетях очевидцы.

Ростовчане публикуют в социальных сетях фото с новогодними елками у ростовских торговых центров и магазинов. Местные коммерсанты приступили к украшению своих торговых площадок уже в начале ноября, практически за два месяца до Нового года. Так, елки появились рядом с торговыми центрами «Золотой Вавилон»,  «Мегамаг», рядом с магазинами «Окей».

Ростовчане в социальных сетях разделились на два фронта. Одни радуются предстоящему празднику и его атмосфере, другие, наоборот, признаются, что новогоднего настроения у них нет. «Я одна жду Новый год? Скорее бы уже он пришел!», «Жду. Хочу длинных выходных, которые проведу со всей семьёй», «Нет, не жду Новый год, с каждым годом все страшнее…», «Не жду. Старого хватило», — пишут в соцсетях ростовчане.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчане готовятся встречать Новый год.

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