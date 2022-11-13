Ростовчане в социальных сетях разделились на два фронта. Одни радуются предстоящему празднику и его атмосфере, другие, наоборот, признаются, что новогоднего настроения у них нет. «Я одна жду Новый год? Скорее бы уже он пришел!», «Жду. Хочу длинных выходных, которые проведу со всей семьёй», «Нет, не жду Новый год, с каждым годом все страшнее…», «Не жду. Старого хватило», — пишут в соцсетях ростовчане.