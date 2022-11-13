В Telegram-каналах распространяется видео с отдыхом молодой компании в одном из заведений Ростова. Автором ролика является беженка из Донецка. На видео молодая компания танцует и подпевает песне исполнительницы Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина».
Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди ростовчан. В комментариях люди считают такое поведение неприемлемым. Они пишут: «Я, конечно, все понимаю, молодые, отдыхают, но в такие времена эту песню петь? Серьезно? Врага прославлять будем?». «А в Донецке родном все эти восемь лет почему эту песню не пела? Как не стыдно!».
Также многие призвали закрыть заведение, разрешившее исполнение этой песни: «Куда хозяин смотрел? Потом будет говорить: „Я не знал, я против и т. д.“. Надо закрывать их сразу». «Нужно за такое сразу закрывать заведение, а владельца депортировать», — предложили радикальный вариант другие комментаторы.
Ранее ростовчане возмутили брошенные саженцы елок в парке «Дружба».