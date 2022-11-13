Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди ростовчан. В комментариях люди считают такое поведение неприемлемым. Они пишут: «Я, конечно, все понимаю, молодые, отдыхают, но в такие времена эту песню петь? Серьезно? Врага прославлять будем?». «А в Донецке родном все эти восемь лет почему эту песню не пела? Как не стыдно!».