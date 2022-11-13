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Ростовчане могут лишиться приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
В России рассматривают возможность лишения приобретенного гражданства за дискредитацию армии, сообщило РИА «Новости».

Соответствующая поправка поступила в Госдуму РФ от президента страны Владимира Путина. Поправка призвана расширить список преступлений, за котрые могут лишать приобретенного гражданства.

Помимо дискредитации армии туда вошли деятельность иностранных или международных неправительственых организаций, признанных нежелательными на территории РФ, организация волнений и мятежей, покушения на государственных деятелей, призывы к экстремизму, надругательство над государственными символами и ряд других.

Изначальную версию законопроекта приняли в первом чтении еще весной.

Ранее ростовчанам рассказали, могут ли лишить гражданства РФ за уклонение от частичной мобилизации.

 

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