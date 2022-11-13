Соответствующая поправка поступила в Госдуму РФ от президента страны Владимира Путина. Поправка призвана расширить список преступлений, за котрые могут лишать приобретенного гражданства.
Помимо дискредитации армии туда вошли деятельность иностранных или международных неправительственых организаций, признанных нежелательными на территории РФ, организация волнений и мятежей, покушения на государственных деятелей, призывы к экстремизму, надругательство над государственными символами и ряд других.
Изначальную версию законопроекта приняли в первом чтении еще весной.
Ранее ростовчанам рассказали, могут ли лишить гражданства РФ за уклонение от частичной мобилизации.