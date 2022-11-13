Помимо дискредитации армии туда вошли деятельность иностранных или международных неправительственых организаций, признанных нежелательными на территории РФ, организация волнений и мятежей, покушения на государственных деятелей, призывы к экстремизму, надругательство над государственными символами и ряд других.